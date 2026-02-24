Tüm dünyaya yetecek altın keşfedildi! Ülkeyi ihya edecek dev rezerv

Güney Amerika ülkesi Surinam'da, madencilik sektöründe büyük yankı uyandıran yüksek tenörlü bir altın yatağı keşfedildi. Kanadalı bir şirketin daha önce hiç kazı yapılmamış bir bölgede gerçekleştirdiği sondaj çalışmaları, endüstri standartlarının üzerinde saflığa sahip bir altın damarını ortaya çıkardı.

TON BAŞINA 11,88 GRAM ALTIN

Surinam'ın güneydoğusunda, Guiana Kalkanı bölgesinde faaliyet gösteren Founders Metals şirketi, Maria Geralda sahasında yürüttüğü ilk sondaj çalışmalarında 22,5 metre boyunca uzanan ve ton başına 11,88 gram altın içeren bir kesite ulaştı. Madencilik sektöründe "yüksek kalite" sınırı olarak kabul edilen ton başına 10 gram eşiğinin aşılması, keşfin önemini artırdı.

Uzmanlar, bu bulgunun hem rezerv büyüklüğü hem de saflık oranı bakımından küresel ölçekte dikkat çekici olduğunu belirtiyor.

1,7 MİLYAR YILLIK JELOJİK BÖLGE

Keşif, yaklaşık 1,7 milyar yıllık jeolojik geçmişe sahip ve dünyanın en zengin maden kuşaklarından biri olarak bilinen Guiana Shield üzerinde gerçekleştirildi. Uzmanlar, bölgedeki fay hatları boyunca oluşan çatlakların zamanla kuvars ve altın açısından zengin sıvılarla dolmasının, madenin yüksek tenörlü olmasında etkili olduğunu ifade ediyor.

Kaynak: Haberler.com