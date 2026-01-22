Haberler

Tüketici güven endeksi ocakta aylık bazda yüzde 0,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ait tüketici güven endeksini açıkladı. Endeks, aylık bazda yüzde 0,3 artışla 83,7 seviyesine ulaştı. Ayrıca, hanenin maddi durumu endeksi de artarken, gelecekteki maddi durum beklentisi azaldı.

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Aralık 2025'te 83,5 iken bu ay yüzde 0,3 artışla 83,7 olarak kayıtlara geçti.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, bu dönemde yüzde 0,4 artışla 67,9'dan 68,2'ye çıktı.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, Aralık 2025'te 85,2 iken bu ay yüzde 2,3 azalarak 83,3 oldu.

Geçen ay 78,2 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, bu ay yüzde 4,3 artarak 81,5 olarak hesaplandı.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de geçen ay 102,6 iken bu ay yüzde 0,7 gerileyerek 101,9 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
