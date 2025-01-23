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İşte yılın ilk ayı için tüketici güveni rakamları

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TÜİK, ocak ayı tüketici güven endeksinin yüzde 0,4 azalarak 81'e gerilediğini açıkladı. Mevcut maddi durum endeksi artarken, gelecek dönem beklentileri düştü.

Tüketici güven endeksi ocakta aylık bazda yüzde 0,4 azalışla 81 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

TÜKETİCİ GÜVENİ BU AY DÜŞTÜ

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi Aralık 2024'te 81,3 iken bu ay yüzde 0,4 azalışla 81'e geriledi. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 63,8 iken ocakta yüzde 1,7 artışla 64,8'e çıktı. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi Aralık 2024'te 81,9 iken bu ay yüzde 1,7 azalışla 80,5'e geriledi.

EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ YÜZDE 3 ARTTI

Geçen ay 76,8 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 3 yükselişle bu ay 79,1'e ulaştı. Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise Aralık 20024'te 102,6 iken ocakta yüzde 3,1 azalışla 99,4 olarak hesaplandı.

İşte yılın ilk ayı için tüketici güveni rakamları
Kaynak: AA / Sehernur Karsu - Ekonomi
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