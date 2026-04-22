Tüketici güven endeksi nisanda aylık bazda yüzde 0,5 artarak 85,5 oldu

TÜİK, Nisan ayına ait tüketici güven endeksini açıkladı. Endeks, bir önceki aya göre yüzde 0,5 artarak 85,5'e yükseldi. Ancak mevcut maddi durum endeksi gerilerken, gelecek 12 aylık maddi durum beklentisi arttı.

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, martta 85 iken bu ay yüzde 0,5 artarak 85,5 oldu.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, nisanda aylık yüzde 1,4 gerileyerek 72,8'den 71,8'e düştü.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, martta 85,6 iken yüzde 2,1 artarak nisanda 87,5 oldu.

Geçen ay 79,1 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, bu ay yüzde 0,9 azalışla 78,3 olarak hesaplandı.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de geçen ay 102,7 iken bu ay yüzde 1,7 artarak 104,4'e yükseldi.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel
İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa...

İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti
Hürmüz'de el konulan gemiden çıkanlar Trump'ı rahatsız etti

Hürmüz'de el konulan gemiden çıkanlar Trump'ı rahatsız etti
Fenerbahçe'yi eleyen İlhan Palut, gözünü şimdi de sarı-lacivertlilerle ligde oynayacağı maça dikti

Kanarya'yı eledi! Maç biter bitmez gözünü yine Fenerbahçe'ye dikti
İran, Mossad'la iş birliği yapan kritik ismi idam etti

Komşu kalemini kırdı! Casusluk yapan kritik isim idam edildi
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti kapsamı genişletildi

Araç alımında tarihi eşik! ÖTV muafiyeti kapsamı genişletildi
Bursa-Ankara hızlı tren hattında geri sayım başladı

Raylar tamamlandı, geri sayım başladı! İki il birbirine bağlanıyor
Tokat'ta 'Okulu tarayacağım' diyen çocuk gözaltına alındı

Ortaokul öğrencisinden kan donduran mesaj! Anında gözaltına alındı