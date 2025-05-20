Tüketici Güven Endeksi Mayıs'ta Artış Gösterdi

Tüketici Güven Endeksi Mayıs'ta Artış Gösterdi
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TÜİK ve TCMB işbirliğiyle hesaplanan tüketici güven endeksi, Nisan ayında 83,9 iken Mayıs ayında yüzde 1,1 artarak 84,8 seviyesine ulaştı.

Tüketici güven endeksi, Nisan ayında 83,9 iken Mayıs ayında yüzde 1,1 oranında artarak 84,8 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Nisan ayında 83,9 iken Mayıs ayında yüzde 1,1 oranında artarak 84,8 oldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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