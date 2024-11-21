Tüketici Güven Endeksi Kasım'da Düşüş Gördü
Ekim ayında 80,6 olan tüketici güven endeksi, Kasım ayında yüzde 1 oranında azalarak 79,8 seviyesine düştü. TÜİK ve TCMB tarafından yürütülen anket sonuçları açıklandı.
Tüketici güven endeksi, Ekim ayında 80,6 iken Kasım ayında yüzde 1 oranında azalarak 79,8 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ekim ayında 80,6 iken Kasım ayında yüzde 1 oranında azalarak 79,8 oldu. - ERZİNCAN