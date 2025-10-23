Haberler

Tüketici Güven Endeksi Ekim'de Yüzde 0,3 Düştü

Tüketici Güven Endeksi Ekim'de Yüzde 0,3 Düştü
Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim 2023 dönemine ilişkin tüketici güven endeksinin yüzde 0,3 azalarak 83,6 olduğunu açıkladı. Alt endekslerde ise hanenin maddi durumu ve dayanıklı tüketim mallarına harcama beklentileri düştü.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici güven endeksinin ekim ayında yüzde 0,3 oranında azalarak 83,6 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Ekim 2025 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici güven endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,3 oranında azalarak 83,6 oldu. Alt endekslerindeki değişim oranlarına bakıldığında, mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi yüzde 0,1 azalarak 67,7, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 0,2 artarak 84,2, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 0,7 artarak 78,6, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi yüzde 1,6 azalarak 104 değerini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
