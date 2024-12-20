Tüketici Güven Endeksi Aralık'ta Yüzde 1,9 Artış Gösterdi
Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası tarafından yürütülen anket sonuçlarına göre, tüketici güven endeksi Kasım ayında 79,8 iken Aralık ayında 81,3'e yükseldi.
Tüketici güven endeksi, Kasım ayında 79,8 iken Aralık ayında yüzde 1,9 oranında artarak 81,3 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Kasım ayında 79,8 iken Aralık ayında yüzde 1,9 oranında artarak 81,3 oldu. - BAYBURT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi