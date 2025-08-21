Tüketici Güven Endeksi Ağustos'ta Artış Gösterdi

Tüketici güven endeksi, Temmuz ayında 83,5 iken Ağustos ayında yüzde 0,9 oranında artarak 84,3 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası'nın işbirliği ile hesaplanan bu veriler, ekonomik iyimserliği işaret ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Temmuz ayında 83,5 iken Ağustos ayında yüzde 0,9 oranında artarak 84,3 oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
