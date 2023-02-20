Tüketici güven endeksi 82,5 oldu Ekonomi Haberleri Tüketici güven endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,3 oranında arttı. Tüketici güven endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,3 oranında arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye, şubat ayı tüketici güven endeksine açıkladı. TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,3 oranında arttı. Ocak ayında 79,1 olan endeks, şubat ayında 82,5 oldu. Deprem öncesi durumu Tüketici eğilim anketi verilerinin önemli bir kısmı 6 Şubat 2023'ten önce derlendiği için sonuçlar büyük ölçüde deprem öncesi durumu yansıttığı belirtildi. - BAYBURT Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye Ekonomi Haberler

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