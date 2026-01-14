Haberler

Tüik: Kasım Ayında İnek Sütü Miktarı Yıllık Yüzde 4, Aylık Yüzde 3,7 Oranında Azaldı

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Kasım 2025'te ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, bir önceki yıla göre yüzde 4 azalarak 863 bin 651 ton oldu. İçme sütü ve tereyağı üretiminde de düşüş yaşanırken, ayran, kefir ve yoğurt üretiminde artış kaydedildi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2025 Kasım ayında ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,0, bir önceki aya göre ise yüzde 3,7 azalarak 863 bin 651 ton oldu. Aynı dönemde içme sütü üretimi yüzde 6,0 gerilerken, ayran ve kefir üretimi yüzde 8,4, yoğurt üretimi yüzde 6,2 arttı.

TÜİK, 2025 yılı Kasım ayına ilişkin "Süt ve Süt Ürünleri Üretimi" istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,0 azaldı, Ocak–Kasım döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 geriledi.

Verilere göre, ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı bir önceki ay 896 bin 475 ton iken, Kasım ayında yüzde 3,7 azalarak 863 bin 651 ton oldu.

Kasım ayında süt ürünleri üretiminde yıllık bazda farklı yönlü değişimler kaydedildi. Buna göre, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla inek peyniri üretimi yüzde 0,5, ayran ve kefir üretimi yüzde 8,4, yoğurt üretimi yüzde 6,2 artarken; içme sütü üretimi yüzde 6,0, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 11,5 azaldı.

Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 1,5 arttı, ayran ve kefir üretimi yüzde 8,8 arttı, yoğurt üretimi yüzde 5,1 arttı, içme sütü üretimi yüzde 4,7 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 6,1 arttı.

Bir önceki ay 896 bin 475 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, Kasım ayında yüzde 3,7 oranında azalarak 863 bin 651 ton oldu. Bir önceki ay 135 bin 856 ton olan içme sütü üretimi Kasım ayında yüzde 0,6 oranında azalarak 135 bin 49 ton olarak gerçekleşti.

Haberler.com
500

