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TÜİK verilerine göre inşaat üretim endeksi ağustosta yıllık yüzde 2,3 yükseldi

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre inşaat üretim endeksi ağustosta yıllık bazda yüzde 2,3, aylık bazda yüzde 4 arttı. Bina inşaatı sektörü endeksi yıllık yüzde 0,9 azalırken bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yıllık yüzde 21,8 arttı.

Türkiye'de inşaat üretim endeksi, ağustosta yıllık bazda yüzde 2,3 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks ağustosta yıllık bazda yüzde 2,3 yükseldi.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, söz konusu ayda geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,9 azalırken bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 21,8, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 0,1 arttı.

İnşaat üretim endeksi, ağustosta aylık bazda ise yüzde 4 yükseliş gösterdi.

Bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,5, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 2,2 ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 3,8 yükseldi.

Kaynak: AA
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