TÜİK ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne Personel Alımı İlanı

Türkiye İstatistik Kurumu, 9 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ise deniz trafik operatörü olarak 3 daimi işçi istihdam edecek. Başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 9 sözleşmeli bilişim personeli, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 3 daimi işçi istihdam edecek.

Kurumların konuya ilişkin ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne daimi işçi statüsünde, deniz trafik operatörü olarak görev yapacak 3 personel alınacak.

Başvurular, bugünden itibaren 5 gün içinde Türkiye İş Kurumu internet sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu hizmet merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecek.

İlana ilişkin detaylar "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinden görülebiliyor.

Türkiye İş Kurumunca, nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav-mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

TÜİK'e personel alımı için sınav yapılacak

TÜİK'in Yazılım, Ağ ve Sistem Yönetimi ile Veri Yönetişimi daire başkanlıklarında tam zamanlı istihdam edilmek üzere 9 sözleşmeli bilişim personeli alımı için de sınav yapılacak.

e-Devlet üzerinden TÜİK-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı'nın "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresinden bugünden itibaren elektronik olarak yapılacak başvurular 1 Eylül saat 18.00'e kadar sürecek.

Şahsen başvuru alınmayacak, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar da kabul edilmeyecek.

Uygulamalı ve sözlü sınavlar 22-25 Eylül döneminde gerçekleştirilecek.

Sınav sonuçları, kurumun internet sitesinden ilan edilecek. Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden de erişebilecek.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
