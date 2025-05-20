TÜİK, Tüketici Güven Endeksini Açıkladı: Mayıs'ta Artış Yaşandı

TÜİK, Tüketici Güven Endeksini Açıkladı: Mayıs'ta Artış Yaşandı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı tüketici güven endeksinin bir önceki aya göre yüzde 1,1 artış göstererek 84,8 olduğunu bildirdi. Hanenin maddi durumu endeksi ise değişiklik göstermedi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici güven endeksinin mayısta aylık 1,1 artarak 84,8 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Mayıs 2025 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici güven endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,1 oranında artarak 84,8 oldu. Alt endekslerdeki değişim oranlarına bakıldığında; bir önceki aya göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi değişim göstermeyerek 69,1 seviyesinde gerçekleşti. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 1,2 artarak 85,3, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 0,7 azalarak 82,2, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi yüzde 3,3 artarak 102,5 oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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