TÜİK'ten Sosyoekonomik Seviye 2023 Bülteni

Türkiye İstatistik Kurumu, hane halklarının sosyal ve ekonomik durumunu analiz eden 'Sosyoekonomik Seviye 2023' bültenini 18 Ağustos'ta yayımlayacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk kez üretilen "Sosyoekonomik Seviye 2023" bültenini 18 Ağustos'ta yayımlayacağını duyurdu.

Kurum tarafından "Sosyoekonomik Seviye 2023" bültenine ilişkin yapılan açıklamada, sosyoekonomik seviye haber bülteninin hane halklarının sosyal ve ekonomik statüsünün birlikte ele alındığı bir ölçüm aracı olarak tanımlandığı belirtildi.

Bu seviyenin hane halkını oluşturan fertlerin gelir seviyesi, ortalama eğitim süresi ve meslek bilgilerine göre hesaplandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çalışma kapsamında idari kayıtlar kullanılarak ülkemizdeki 26 milyondan fazla hanenin tamamı için sosyoekonomik seviye skoru hesaplanmıştır. İl ve ilçe seviyesinde toplulaştırılan sosyoekonomik seviye sonuçları, 18 Ağustos saat 10.00'da ilk kez resmi istatistik olarak yayımlanacaktır."

