Tüik: Temmuzda Yumurta Üretimi Yüzde 6,2 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bir önceki ay 1 milyar 584 milyon 895 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi temmuz ayında yüzde 6,2 artarak 1 milyar 682 milyon 907 bin adet oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bir önceki ay 1 milyar 584 milyon 895 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi temmuz ayında yüzde 6,2 artarak 1 milyar 682 milyon 907 bin adet oldu.

TÜİK, temmuz ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre haziran ayında 1 milyar 584 milyon 895 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi temmuzda yüzde 6,2 artarak 1 milyar 682 milyon 907 bin adet oldu.

HİNDİ ETİ ÜRETİMİ BİR YILDA YÜZDE 11,4 AZALDI

TÜİK verilerine göre temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 7,4, tavuk eti üretimindeki artış yüzde 3,3 ve kesilen tavuk sayısı yüzde 1,1 arttı. Hindi eti üretimi ise bir yılda yüzde 11,4 azaldı.

Ocak-temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,2 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 4,3, kesilen tavuk sayısı yüzde 7,5 ve hindi eti üretimi yüzde 8,7 azaldı.