Tüik: Tavuk Eti Üretimi Temmuz Ayında Yüzde 14,1 Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziranda 219 bin 493 ton olan tavuk eti üretimi temmuz ayında yüzde 14,1 azalarak 188 bin 613 ton oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziranda 219 bin 493 ton olan tavuk eti üretimi temmuz ayında yüzde 14,1 azalarak 188 bin 613 ton oldu.

TÜİK, temmuz ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı.

YUMURTA ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 2,7 ARTTI

Bir önceki ay 1 milyar 528 milyon 58 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi, temmuz ayında yüzde 2,7 artarak 1 milyar 569 milyon 130 bin adet oldu.

TAVUK ETİ ÜRETİMİ YILLIK BAZDA YÜZDE 16,5 ARTTI

Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk eti üretimi yüzde 16,5, kesilen tavuk sayısı yüzde 14,9, hindi eti üretimi yüzde 9,6 ve tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,5 arttı. Ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre kesilen tavuk sayısı yüzde 13,1, tavuk eti üretimi yüzde 10,8, hindi eti üretimi yüzde 9,9 ve tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,6 arttı.

Haziranda 219 bin 493 ton olan tavuk eti üretimi temmuz ayında yüzde 14,1 azalarak 188 bin 613 ton oldu.