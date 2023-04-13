Tüik: Tavuk Eti Üretimi Şubat Ayında Yüzde 8,1 Geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, şubat ayında tavuk yumurtası üretimi yüzde 6,6, tavuk eti üretimi yüzde 8,1 azaldı.

TÜİK, şubat ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimine ilişkin istatistikleri açıkladı. TÜİK açıklamasında, deprem felaketinden etkilenen bölgelerden sağlıklı bilgi elde edilememesi nedeniyle, istatistik üretim süreçlerinde geçici uygulamalar yapıldığı belirtildi.

TÜİK verilerine göre, ocak ayında 191 bin 807 ton olan tavuk eti üretimi, şubat ayında yüzde 8,1 azalarak 176 bin 236 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 727 milyon 344 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi de şubat ayında yüzde 6,6 azalarak 1 milyar 613 milyon 722 bin adet oldu.

TAVUK VE HİNDİ ETİ ÜRETİMİ AZALDI

Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,7 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 2,1, hindi eti üretimi yüzde 3,3 ve kesilen tavuk sayısı yüzde 5,7 azaldı. Ocak-şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,5 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 3, kesilen tavuk sayısı yüzde 5,9 ve hindi eti üretimi yüzde 10,3 azaldı.