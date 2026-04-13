TÜİK: Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam ciro şubatta arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), şubatta sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam cironun aylık yüzde 2, yıllık yüzde 34,2 arttığını açıkladı.

TÜİK, Şubat 2026 dönemine ilişkin ciro ve ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2026 yılı Şubat ayında yıllık yüzde 34,2 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2026 yılı Şubat ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 31,7 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 20,2 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 36,8 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 34,6 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi şubat ayında aylık yüzde 2 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2026 yılı Şubat ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 4,1 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 3 azaldı, ticaret ciro endeksi yüzde 1,5 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 2,5 arttı.

TİCARET SATIŞ HACMİ YILLIK YÜZDE 4 ARTTI

Ticaret satış hacmi, 2026 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1,5 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,1 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 15,6 arttı. Ticaret satış hacmi, 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 5,5 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,2 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 0,2 azaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı