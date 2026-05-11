Tüik: Toplam Ciro Yıllık Yüzde 34,6 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mart ayı ciro endekslerinin yıllık yüzde 34,6 arttığını duyurdu. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri ciro endeksleri de önemli yükselişler gösterdi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ciro Endeksleri Mart 2026 verilerini açıkladı. Buna göre toplam ciro yıllık yüzde 34,6 arttı.

Verilere göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2026 yılı Mart ayında yıllık yüzde 34,6 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, 2026 yılı Mart ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 33,2, inşaat ciro endeksi yüzde 22,0, ticaret ciro endeksi yüzde 35,9, hizmet ciro endeksi yüzde 36,5 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 4,4 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2026 yılı Mart ayında aylık yüzde 4,4 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, 2026 yılı Mart ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,7 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 0,9 azaldı, ticaret ciro endeksi yüzde 4,9 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 2,8 arttı.

Kaynak: ANKA
