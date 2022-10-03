TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre fiyatı en çok düşenler! İki gıda ürünü başı çekiyor

TÜİK'e göre eylülde fiyatı en çok düşen ürün patates olurken en yüksek artış üniversite eğitiminde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı eylül ayı enflasyon verilerine göre bir önceki aya kıyasla fiyatında gerileme yaşanan ürünlerden bazıları patates, et ve balık oldu.

Bu ürünlerden fiyatı en çok düşen yüzde 18,21 ile patates ve bazı yumlu bitkiler, yüzde 15,09 ile taze balık ve deniz ürünleri, yüzde 2,46 ile mücevherat, saat ve kol saatleri şeklinde sıralandı. Ayrıca TÜİK'e göre, dana etinin fiyatı da bir önceki aya göre yüzde 2,44 azalırken, margarinde yüzde 2,32 düşüş görüldü. Kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı fiyatları da yüzde 2,14 düştü. Peynir fiyatları da yüzde 0,44 geriledi.

Eylülde fiyatı en çok azalış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 1,34 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, yüzde 1,03 ile likit hidrokarbonlar ve yüzde 0,11 ile kuzu, koyun, keçi eti yer aldı.

Diğer yandan madde sepetinde yer alan ürünlerden fiyatı en çok artan ise yüzde 22,70 ile üniversite eğitimi olurken şehir gazı ve doğalgaz yüzde 20,78 elektrik ise yüzde 20 arttı. Reçel, marmelat ve bal fiyatlarındaki artış ta yüzde 14,82 seviyesinde gerçekleşti. Eylülde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 14,71 konserve edilmiş veya işlenmiş sebze ve sebze içerikli ürünler, yüzde 11,96 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 11,35 ile hava yolu taşımacılığı, yüzde 10,89 ile ulaştırma sigortası, yüzde 6,98 ile katı yakıtlar ve yüzde 6,96 ile su (şebeke suyu) yer aldı.

ENAG VE İTO'NUN ALTINDA KALDI

TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarının Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) ve İstanbul Ticaret Odası'nın verileri ile kıyaslandığında ise çok düşük kalması dikkat çekti.

TÜİK'e göre eylülde tüketici fiyatları aylık yüzde 3,08 yıllık yüzde 83,45 arttı. ENAG'a göre ise aylık artış yüzde 5,30, yıllık artış ise yüzde 186,27 oldu.

İTO verilerine göre de İstanbul'da toptan fiyatlar eylül ayında yıllık bazda yüzde 107,42 oranında arttı. Bu oran en son Aralık 1997'de 102,83 olarak ölçülmüştü.