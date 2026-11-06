TÜİK hizmet-ticaret sektöründe 2025'te enerji tüketimini 485 bin 413 terajul açıkladı

Hizmet-Ticaret Sektörü Nihai Enerji Tüketim Araştırması sonuçlarına göre; hizmet-ticaret sektöründe 2025 yılında toplam nihai enerji tüketimi 485 bin 413 terajul oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Hizmet - Ticaret Sektörü Nihai Enerji Tüketim İstatistiklerini açıkladı. Buna göre, Hizmet - Ticaret Sektörü Nihai Enerji Tüketim Araştırması sonuçlarına göre; hizmet - ticaret sektöründe 2025 yılında toplam nihai enerji tüketimi 485 bin 413 terajul oldu. Alt sektörler itibarıyla nihai enerji tüketiminde en büyük payı, yüzde 26,5 ile "toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı" sektörü aldı. Bu sektörü sırasıyla, yüzde 24,5 ile "kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik" ve yüzde 17,7 ile "konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri" sektörleri takip etti.

Elektrik 259 bin 4 terajul ile en çok tüketilen enerji kaynağı oldu

Hizmet - ticaret sektöründe enerji kaynaklarının paylarına göre; yüzde 53,4 ile elektrik, yüzde 37,8 ile doğal gaz ve yüzde 4,5 ile petrol ürünleri nihai enerji tüketiminde en çok tüketilen enerji kaynakları oldu.

Alt sektörler itibarıyla enerji tüketiminin en yoğun olduğu "toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı" sektöründe ise en çok tüketilen enerji kaynağı yüzde 70,3 ile yine elektrik oldu. Bu sektörde, elektrikten sonra yüzde 18,2 ile doğal gaz ve yüzde 5,9 ile katı fosil yakıtlar en çok tüketilen enerji kaynakları oldu.

Veri merkezlerinde elektrik tüketimi 3 bin 97 terajul olarak gerçekleşti

Hizmet - Ticaret Sektörü Nihai Enerji Tüketim Araştırması sonuçlarına göre; veri merkezlerinde 2025 yılında tüketilen elektrik miktarı 3 bin 97 terajul (860 GWh) oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı