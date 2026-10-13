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TÜİK'e göre tavuk yumurtası üretimi ağustosta yıllık yüzde 21,4 arttı

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TÜİK'e göre ağustosta tavuk eti üretimi yıllık yüzde 3,7 artışla 237 bin 749 tona, tavuk yumurtası üretimi yıllık yüzde 21,4 artışla 2 milyar 40 milyon 54 bine çıktı. Aynı dönemde kesilen tavuk sayısı yıllık yüzde 1,6 artarak 128 milyon 675 bin oldu.

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 artarak 237 bin 749 tona, tavuk yumurtası üretimi yüzde 21,4 yükselişle 2 milyar 40 milyon 54 bine çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.?

Buna göre ağustosta 237 bin 749 ton tavuk eti üretildi. Üretim, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,7 artarken bir önceki aya göre yüzde 5,6 azaldı.

Tavuk yumurtası üretimi, ağustosta aylık bazda yüzde 7,1, yıllık bazda yüzde 21,4 yükseldi. Bu dönemde 2 milyar 40 milyon 54 bin tavuk yumurtası üretildi.?

Ağustosta kesilen tavuk sayısı yıllık yüzde 1,6 yükselişle 128 milyon 675 bin olarak kayıtlara geçti.

Ocak-ağustos döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 18,8, kesilen tavuk sayısı yüzde 1,4, tavuk eti üretimi yüzde 1,4 arttı.

Kaynak: AA
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