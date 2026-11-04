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TÜİK, arındırılmış TÜFE'nin ekimde aylık yüzde 2,14 arttığını açıkladı

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TÜİK, ekim ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı; genel TÜFE aylık yüzde 2,14 arttı. İşlenmemiş gıda, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 1,65, enerji fiyatları yüzde 4,92 yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,14 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı.

Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE, ekimde aylık yüzde 2,14 yükseldi.

Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler??????? ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 1,65, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 1,64 artış kaydetti.

Endeks, enerjide yüzde 4,92, hizmette yüzde 2,21, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 0,65, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,81 yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin ekimde aylık bazda değişim oranları (yüzde) şöyle:

KapsamAylık
Genel TÜFE2,14

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE1,65
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE1,64
Enerji4,92

Gıda ve alkolsüz içecekler2,81
Enerji ve gıda dışı mallar0,65
Hizmet2,21

Kaynak: AA
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