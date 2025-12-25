Haberler

Güven endeksi hizmet ve perakende ticaret sektöründe arttı

Güven endeksi hizmet ve perakende ticaret sektöründe arttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK, aralık ayında hizmet ve perakende ticaret sektörlerindeki güven endeksinin arttığını, inşaat sektöründe ise azaldığını açıkladı. Hizmet sektörü güven endeksi %0,4 artarak 112,3, perakende ticaret güven endeksi %1,1 artarak 115,4 olurken, inşaat sektörü güven endeksi %0,5 azalarak 84,5 değerine düştü.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayında güven endeksinin hizmet sektöründe ve perakende ticaret sektöründe arttığını, inşaat sektöründe azaldığını açıkladı.

TÜİK, Aralık 2025 dönemine ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Buna göre; güven endeksi aralık ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 0,4 oranında artarak 112,3 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,1 oranında artarak 115,4 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 0,5 oranında azalarak 84,5 değerini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Sadettin Saran, adliyede

Geceyi gözaltında geçiren Sadettin Saran adliyede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hücrede ölü bulunmuştu! Epstein 18 gün önce öldürülmeye çalışılmış

Çocuk istismarcısı hapiste öldürüldü mü? Dosyaya giren bomba detay
Kentin bir yanında bahar havası diğer yanında dondurucu soğuk hakim

Bu kentte bir yanda bahar havası bir yanda dondurucu soğuk
Mahsur kaldığı dağdan 4 gün sonra kurtarıldı: Yıldızlara bakacaktım, canım sıkılmıştı

Drona bu hareketi yaptı, beklediği yardım eli 4 gün sonra uzandı
Cezaevi müdürü genelevden çıkarken yakalandı

Skandalın bu kadarı! Cezaevi müdürü genelevden çıkarken yakalandı
Hücrede ölü bulunmuştu! Epstein 18 gün önce öldürülmeye çalışılmış

Çocuk istismarcısı hapiste öldürüldü mü? Dosyaya giren bomba detay
Samsunspor'dan Fenerbahçe ile anlaşan Anthony Musaba'ya olay sözler

Samsunspor'dan olay açıklama! Fenerbahçe ile anlaşması kriz çıkardı
Bilişim suçlarıyla mücadelede yeni dönem! Savcılara banka hesaplarına el koyma yetkisi

Resmen yürürlüğe girdi! Savcılara hesaplara el koyma yetkisi