Güven endeksi hizmet ve perakende ticaret sektöründe arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayında güven endeksinin hizmet sektöründe ve perakende ticaret sektöründe arttığını, inşaat sektöründe azaldığını açıkladı.

TÜİK, Aralık 2025 dönemine ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Buna göre; güven endeksi aralık ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 0,4 oranında artarak 112,3 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,1 oranında artarak 115,4 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 0,5 oranında azalarak 84,5 değerini aldı.