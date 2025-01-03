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TÜİK: Aralık 2024'te Enflasyon Yıllık Yüzde 44,38 Arttı

TÜİK: Aralık 2024'te Enflasyon Yıllık Yüzde 44,38 Arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık 2024'te yıllık yüzde 44,38, aylık ise yüzde 1,03 oranında yükseldi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 44,38 aylık yüzde 1,03 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre enflasyon, Aralık 2024'te aylık periyotta yüzde 1,03 arttı. Yılsonu enflasyonu 44,38 olarak gerçekleşti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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