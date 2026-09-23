Haberler

TÜİK, ağustosta sanayi üretici fiyat endeksinde yıllık yüzde 29,39 artış bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+32 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK'in açıkladığı ağustos verilerine göre toplam sanayi üretici fiyat endeksi aylık yüzde 2,9, yıllık yüzde 29,39 arttı. Yıllık artış madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 39,77, imalatta yüzde 30,62, enerjide yüzde 38,1 olarak kaydedildi.

Toplam sanayi üretici fiyat endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 2,9, yıllık bazda yüzde 29,39 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin toplam sanayi üretici fiyat endeksi göstergelerini yayımladı.

Buna göre, endeks ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,9, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,39, Aralık 2025'e göre yüzde 22,21 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 29,17 yükseldi.

Sanayinin alt sektörlerinin yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 39,77, imalatta yüzde 30,62, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirmede yüzde 7,57, su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetlerinde yüzde 29,59 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında, ara mallarında yüzde 28,78, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 29,43, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 30,58, enerjide yüzde 38,1 ve sermaye mallarında yüzde 21,42 yükseliş gerçekleşti.

Aylık değişimler

Sanayinin alt sektörlerinin aylık değişimleri incelendiğinde ise madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 0,46, imalat yüzde 2,79, su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri yüzde 1,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 6,03 arttı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 2,11, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 3,31, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,71, sermaye mallarında yüzde 2,22 ve enerjide yüzde 8,47 artış kaydedildi.

Kaynak: AA
Yavaş'ın istifası sonrası CHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken görüntü

Yavaş'ın istifası sonrası CHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken görüntü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7 kişinin öldüğü Dilovası yangını davasında arbede! Aileler 'Neredeyse ölenler suçlanıyor' diyerek isyan etti

Dilovası yangını davasında arbede! Aileleri çileden çıkaran söz
Olumsuz hava deniz ulaşımını vurdu! BUDO seferlerinde 8 iptal, İstanbul dahil 14 ile sarı kodlu uyarı

BUDO seferlerinde 8 iptal! İstanbul dahil 14 ile sarı kodlu uyarı
Lüks tatil köyü sanılıyordu! Kamboçya'da 20 bin kişilik dolandırıcılık merkezinin içi görüntülendi

Sahte polis dekoruyla kandırdılar! 20 bin kişilik suç şehri
Fon operasyonunun perde arkası! Bakan Gürlek ilk kez anlattı

Türkiye'yi sarsan operasyon! Bakan Gürlek bu detayı ilk kez açıkladı
Emine Erdoğan'dan BM'de dikkat çeken çağrı: Kullan-at kültüründen uzaklaşmalıyız

Emine Erdoğan BM'de konuştu: Sürdürülebilirlik kültürüne geçmeliyiz
Trabzonlu iş insanından Trabzonspor'a destek sözü

Süper Lig devi için kolları sıvadı: Destek olacağım
Sergen Yalçın'dan Fenerbahçelileri kızdıran seçim! 8-0'a rağmen yok

Bu dediklerini Fener taraftarı duymasın!