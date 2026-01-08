Haberler

TÜİK açıkladı! 2025'te en çok kazandıran yatırım aracı külçe altın oldu

TÜİK açıkladı! 2025'te en çok kazandıran yatırım aracı külçe altın oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK verilerine göre, 2025'te en yüksek reel getiri külçe altında görüldü. Külçe altın, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 51,77 ile yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Aralık ayında ise en yüksek reel getiri, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,98 ile Devlet İç Borçlanma Senetleri'nde (DİBS) gerçekleşti.

  • TÜİK verilerine göre 2025 yılında külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 55,60, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 51,77 reel getiri sağladı.
  • 2025 yılında Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi yüzde 8,93, DİBS yüzde 7,36, euro yüzde 6,84 reel getiri sağlarken; dolar yüzde 4,47, BIST 100 endeksi yüzde 11,35 reel kayıp yaşattı.
  • Aralık 2025 ayında en yüksek reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,13, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,98 oranlarıyla DİBS'te gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı ile 2025 yılına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını duyurdu.

Verilere göre finansal yatırım araçları yıllık bazda değerlendirildiğinde, külçe altın yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan araç oldu. Külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 55,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 51,77 oranında reel getiri sağladı.

MEVDUAT FAİZİ YÜZDE 8,93

Yıllık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 8,93, DİBS yüzde 7,36 ve euro yüzde 6,84 oranlarında yatırımcısına reel kazanç sağladı. Aynı dönemde dolar yüzde 4,47, BIST 100 endeksi ise yüzde 11,35 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 6,25, DİBS yüzde 4,72 ve euro yüzde 4,21 oranında reel getiri sağladı. Dolar yüzde 6,82, BIST 100 endeksi ise yüzde 13,53 oranlarında reel kayıp yaşattı.

ARALIK AYINDA ZİRVE DİBS'İN

TÜİK verilerine göre aralık ayında en yüksek reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,13, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,98 oranlarıyla Devlet İç Borçlanma Senetleri'nde (DİBS) gerçekleşti. Aralık ayında Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 3,75, BIST 100 endeksi yüzde 2,81, mevduat faizi (brüt) yüzde 2,22, euro yüzde 1,56 ve dolar yüzde 0,21 oranlarında yatırımcısına reel kazanç sağladı.

TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 3,61, BIST 100 endeksi yüzde 2,67, mevduat faizi (brüt) yüzde 2,08, euro yüzde 1,42 ve dolar yüzde 0,07 oranında reel getiri sağladı.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı

Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı
Tarihi adliye soygununun altından aşiret çıktı! 25 kilo altını konvoyla o ile götürmüşler

Tarihi soygunundan aşiret çıktı! 25 kilo altını o ile götürmüşler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit

İç savaşa ramak kala ABD'den komşu ülkeye yeni tehdit
Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü! Güzelliğiyle dikkat çekiyor

Daha şimdiden ABD tarihine geçti! Güzelliğiyle herkesi büyülüyor
Elif Kumal'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Akıllı saatte yüksek nabız detayı

Sır perdesi aralanıyor! Akıllı saatte yüksek nabız detayı
Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili

Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili
ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit

İç savaşa ramak kala ABD'den komşu ülkeye yeni tehdit
ICE polisleri ABD'li kadını öldürdü, protestolar patladı! Halk sokağa indi

ABD'yi karıştıran cinayet sonrası protestolar patladı
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti

Şehrin göbeğinde kan donduran görüntüler