Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları 9 Şubat'ta açıklanacak
TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, Ulusal Veri Yayımlama Takvimi'ne göre 6 Şubat'ta yayımlanması planlanan "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları-2025" haber bülteni, 9 Şubat saat 10.00'da duyurulacak.
Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi