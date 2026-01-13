Haberler

Tüik: 2025 Yılı Kasım Ayında Toplam Ciro Yıllık Yüzde 37,3 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 2025 yılı Kasım ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde ciro endeksi yıllık yüzde 37,3 artış gösterdi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2025 yılı kasım ayında yıllık yüzde 37,3 arttı.

TÜİK, 2025 yılı kasım ayına ilişkin "Ciro Endeksleri"ni açıkladı. Buna göre, 2025 yılı kasım ayında toplam ciro yıllık yüzde 37,3 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Kasım ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 34,6ı, inşaat ciro endeksi yüzde 47,6 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 36,8, hizmet ciro endeksi ise yüzde 39,3 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2025 yılı Kasım ayında aylık yüzde 3,7 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Kasım ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,5, inşaat ciro endeksi yüzde 8,0, ticaret ciro endeksi yüzde 2,6, hizmet ciro endeksi ise yüzde 2,6 artış gösterdi.

Kaynak: ANKA / Ekonomi
