Fiyat artışları

Güncelleme:
Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) ocakta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 64,7 ile eğitim grubunda olurken, genel artış oranları gıda, ulaştırma ve konutta da önemli yükselişler kaydedildi.

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, ocakta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 64,7 ile eğitim grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE'de ocakta bir önceki aya göre yüzde 4,84, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,65 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 33,98 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla ocakta bir önceki aya göre giyim ve ayakkabı grubunda 4,66 azalış gerçekleşti. En yüksek artışın yaşandığı ana grubun ise yüzde 14,85 ile sağlık olduğu görüldü.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,59, ulaştırmada yüzde 5,29 ve konutta yüzde 4,43 artış olarak kayıtlara geçti.

İlgili ana grupların aylık değişime etkileri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,61, ulaştırmada yüzde 0,88 ve konutta yüzde 0,51 artış şeklinde oldu.???????

Yıllık değişimler

Ocakta geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 7,07 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 64,7 ile eğitim olarak tespit edildi.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 31,69, ulaştırmada yüzde 29,39 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 45,36 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 7,82, ulaştırmada 4,64 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,74 yüzde puan oldu.

Endekste kapsanan 174 temel başlıktan 14'ünde düşüş gerçekleşirken, 3 temel başlığın endeksinde değişim olmadı, 157 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

KapsamAylıkYıllık
TÜFE4,8430,65
Gıda ve alkolsüz içecekler6,5931,69
Alkollü içecekler ve tütün1,5331,45
Giyim ve ayakkabı-4,667,07
Konut4,4345,36
Mobilya ve ev eşyası3,1923,13
Sağlık14,8521,63
Ulaştırma5,2929,39
Bilgi ve İletişim4,0320,09
Eğlence ve kültür5,3626,88
Eğitim6,6164,7
Lokanta ve oteller5,8633,31
Sigorta ve finansal hizmetler

10,8223,08
Çeşitli mal ve hizmetler5,3929,71
- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim ocakta bir önceki aya göre yüzde 4,22, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 30,11 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 33,82 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, ocakta aylık bazda en az yükseliş yüzde 4,1 ile "İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 32,71 ile "Mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

KapsamAylıkYıllık
Mevsimlik ürünler hariç TÜFE4,9132,71
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE4,2230,11
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE4,5529,8
İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE4,130,4
Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE4,9330,59
Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE4,830,25
Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi
