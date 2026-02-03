Fiyat artışları

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, ocakta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 64,7 ile eğitim grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE'de ocakta bir önceki aya göre yüzde 4,84, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,65 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 33,98 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla ocakta bir önceki aya göre giyim ve ayakkabı grubunda 4,66 azalış gerçekleşti. En yüksek artışın yaşandığı ana grubun ise yüzde 14,85 ile sağlık olduğu görüldü.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,59, ulaştırmada yüzde 5,29 ve konutta yüzde 4,43 artış olarak kayıtlara geçti.

İlgili ana grupların aylık değişime etkileri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,61, ulaştırmada yüzde 0,88 ve konutta yüzde 0,51 artış şeklinde oldu.

Yıllık değişimler

Ocakta geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 7,07 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 64,7 ile eğitim olarak tespit edildi.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 31,69, ulaştırmada yüzde 29,39 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 45,36 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 7,82, ulaştırmada 4,64 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,74 yüzde puan oldu.

Endekste kapsanan 174 temel başlıktan 14'ünde düşüş gerçekleşirken, 3 temel başlığın endeksinde değişim olmadı, 157 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Kapsam Aylık Yıllık TÜFE 4,84 30,65 Gıda ve alkolsüz içecekler 6,59 31,69 Alkollü içecekler ve tütün 1,53 31,45 Giyim ve ayakkabı -4,66 7,07 Konut 4,43 45,36 Mobilya ve ev eşyası 3,19 23,13 Sağlık 14,85 21,63 Ulaştırma 5,29 29,39 Bilgi ve İletişim 4,03 20,09 Eğlence ve kültür 5,36 26,88 Eğitim 6,61 64,7 Lokanta ve oteller 5,86 33,31 Sigorta ve finansal hizmetler 10,82 23,08 Çeşitli mal ve hizmetler 5,39 29,71

- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim ocakta bir önceki aya göre yüzde 4,22, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 30,11 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 33,82 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, ocakta aylık bazda en az yükseliş yüzde 4,1 ile "İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 32,71 ile "Mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

Kapsam Aylık Yıllık Mevsimlik ürünler hariç TÜFE 4,91 32,71 İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE 4,22 30,11 Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE 4,55 29,8 İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE 4,1 30,4 Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE 4,93 30,59 Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE 4,8 30,25

