TÜFE Aralık 2024'te Yüzde 44,38 Arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 44,38 artarken, aylık artış oranı yüzde 1,03 olarak belirlendi.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 44,38 aylık yüzde 1,03 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre enflasyon, Aralık 2024'te aylık periyotta yüzde 1,03 arttı. Yılsonu enflasyonu 44,38 olarak gerçekleşti. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi