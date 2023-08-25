Tufanbeyli Fasulyesi Üreticilerinin Zorlu Mücadelesi

Coğrafi işaretli ' Tufanbeyli Fasulyesi' eken çiftçilerin zorlu mücadelesi

ADANA - Adana'nın Tufanbeyli ilçesindeki coğrafi işaretli fasulye, hava sıcaklıkları nedeniyle birden fazla sulama yapıldığı için çiftçiyi zorluyor.

Sıcakların 45 dereceyi gördüğü Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde geçimini çiftçilikle sağlayan vatandaşlar bu yıl coğrafi işaretini alan Tufanbeyli Fasulyesi'ni yetiştirmekte güçlük çekiyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle vatandaşlar hasadı yaklaşan fasulyeli bir değil, haftada bir kaç kez sulamak zorunda kalıyor.

Tarlaları sıcaktan kurumasın diye sürekli suluyorlar

Çiftçi Hüseyin Doğaç, "Zor şartlarda sulamamızı yapıyoruz. Tescilli Tufanbeyli fasulyemizi ve pancarımızı, nohudumuzu suluyoruz. 300 dönüme yakın pancar ve nohut, 100 dönüme yakın fasulyemizle sıcak ve depremlerle uğraşırken üretime devam etmeye çalışıyoruz. Sulama şartları ve maliyetleri ile biraz zorlanıyoruz. Sıcaklar aşırı fazla bizler sulamaya devam ediyoruz ağır şartlarda işimizi ekmeğimizi kazanıyoruz" dedi.

Tufanbeyli'de 10 bin dekar ekili fasulye hasat zamanını bekliyor.