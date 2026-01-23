TÜBİTAK Bursları Arttırıldı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Araştırmacılarımıza ve öğrencilerimize sunduğumuz TÜBİTAK burslarını arttırdık" dedi.

Bakan Mehmet Fatih Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Araştırmacılarımıza ve öğrencilerimize sunduğumuz TÜBİTAK burslarını artırdık. Hayırlı olsun. Güncel burs miktarları: Lisans öğrencileri için aylık 6 bin TL, yüksek lisans öğrencileri için aylık 22 bin 500 TL, doktora öğrencileri için aylık 32 bin 500 TL'ye ek olarak 11 bin TL'ye kadar performans ödemesi, doktora sonrası araştırmacılar için ise aylık 43 bin 500 TL'ye ek olarak 13 bin 500 TL'ye kadar performans ödemesi" ifadelerini kullandı.