TÜBİTAK 2025 Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri için Başvurular Başladı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 2025 yılı Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri için 2 Haziran saat 17.00'ye kadar başvuru alacak.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri, her yıl, bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, bilim insanlarının, araştırıcıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için imkan sağlamak amacıyla düzenleniyor.

Bu yıl 60'ıncısı düzenlenen ve 4 kategoride verilecek ödüller için başvuru süreci başladı. Ödüllere yönelik başvurular 2 Haziran saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Başvuru şartları

Teşvik ödülüne kişisel başvuru yapılabiliyor veya kişiler aday gösterilebiliyor. Kişisel başvuru yapılamayan Bilim, Özel ve Hizmet ödüllerine ise aday gösterilmesi gerekiyor. Hizmet ödülüne hayatta olmayan kişiler de aday gösterilebiliyor.

Bu yıl Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri (TÜBA-GEBİP) ve Uluslararası Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Akademi Ödülleri'ne başvuru yapan adaylar, söz konusu kategorilerde verilecek ödüllere başvuramayacak. Adayın bu ödüllere başvurusunun tespit edilmesi durumunda başvurusu geçersiz sayılacak.