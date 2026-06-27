TÜBA 63. Genel Kurulu Ankara'da yapıldı

Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) 63. Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

TÜBA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, bir otelde düzenlenen genel kurula, TÜBA üyeleri, bürokratlar, rektörler ve bilim insanları katıldı.

Genel kurulda konuşan TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBA ev sahipliğinde Türkiye'de yapılacak Dünya Bilim Forumu'nun kısa süre önce Cumhurbaşkanlığı himayesine alındığını belirtti.

Türkiye'nin bilim stratejisine yönelik raporlamalar ve bilimsel yayın faaliyetlerinin sürdüğünü aktaran Şeker, "Bağımlılıklar, aile ve ailenin geleceği, gençlik ve aidiyet, Türkiye'nin nüfus politikalarına yönelik etkileşim çalışmaları ve yapay zekanın yükseköğretime ve geleceğe yönelik etkileri hakkındaki raporlamalar 2026 yılı içinde tamamlanacak." bilgisini verdi.

Şeker, TÜBA'nın, Türkiye'nin sorunları ve gündemi doğrultusunda bilimsel konularda incelemelerde bulunacağını, buna yönelik strateji raporları konusundaki çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Genel kurul kapsamında, TÜBA Asli Üyesi ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Özçelik "Genom Çağında Biyogüvenlik Perspektifi", TÜBA Asli Üyesi ve Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikrettin Şahin de "Yeni Nesil Biyoaktifleri" başlıklı konuşmalar yaptı.

Genel kurul, akademi üyelerine yönelik seçimle devam etti.