Üye Girişi
Haberler

TTK'da çalışacak bin işçinin hangi müessesede çalışacağı belli oldu

Güncelleme:
Abone Ol

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalıştırılmak üzere yapılan kuradan çıkan bin kişiden sağlık ve güvenlik soruşturmaları tamamlanan 1014 işçinin hangi müessesede çalışacağı belli oldu. İlk gruptaki 373 işçi iş başı yaptı. İşçi alımı 3 gruba bölündü ve diğer gruplar da 3 ay içinde başlayacak. Yedeklerin çağrılmaması nedeniyle işçi açığı yaşanıyor.

TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalıştırılmak üzere yapılan kuradan çıkan bin kişiden sağlık ve güvenlik soruşturmaları tamamlanan 1014 işçinin hangi müessesede çalışacağı belli oldu. 15 Ocak itibariyle işlemleri tamamlanan ilk gruptaki 373 işçi bugün itibariyle iş başı yaptı.

TTK'de yeraltı 'pano-ayak üretim işçiliği' bölümünde çalıştırılmak üzere daimi işçi statüsünde 2 bin kişi istihdam edilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi sonrası 13 ve 20 Ekim 2023'te, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla Zonguldak, Bartın ve Karabük'te kura çekimleri yapıldı. Zonguldak için 1500, Bartın için 400 ve Karabük'ün Yenice ilçesi için 100 olmak üzere toplam 2 bin yeraltı pano-ayak üretim işçisi ile yedek liste belirlendi.

373 KİŞİ İŞBAŞI YAPTI

Sağlık ve güvenlik soruşturmaları tamamlanan 1014 yeni maden işçisinin çalışacağı müesseseler belli oldu. TTK'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruyla birlikte 15 Ocak itibariyle işlemleri tamamlanan 373 yeni madenci bugün itibariyle iş başı yaptı.

'GRUPLAR 3 AY İÇİNDE TAMAMEN BAŞLAMIŞ OLACAK'

İşçi alımının 3 gruba bölündüğünü belirten GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, "İlk önce A grubu, devamında bir dahaki ayın 15'inde B grubu, ondan sonraki ayın 15'inde de C grubu başlamak üzere 3'e bölündü. Şu an itibariyle TTK'ya A grubu altında 373 arkadaşımız işbaşı yaptı bugün. Devamında da diğer arkadaşlarımız 3 ay içinde tamamen başlamış olacak. Devam eden süreçlerin içinde de yine sağlık muayeneleri ve güvenlik soruşturması devam eden diğer arkadaşlarımız da çağırılacaklar" dedi.

'SÜRECİN UZATILMASI DOĞRU OLMAZ'

Yedeklerin hala çağrılmadığını ifade eden Yeşil, "Burada en önemli şey yedeklerin hala çağrılmamış olması. Çünkü sağlık muayenelerinden ve güvenlik soruşturmasından geçemeyen arkadaşlarımızın yerine yedeklerinin çağrılması bekleniyor. Şu an kamuoyundaki algı o yönde. Bizim de talebimiz bu yönde. Çünkü TTK'dan 2023 yılı itibariyle 309 arkadaşımız emekli oldu. Henüz 2024'ün birinci ayında, 127 arkadaşımız bugün itibariyle kurumdan ayrıldı. Zaten işçi açıklarımız fazla. Devam eden süreçte de sürecin bu kadar uzatılması çok da doğru olmadı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Zonguldak Karabük Enerji Ekonomi Haberler

Bakmadan Geçme

15 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı, 15 Ocak Pazartesi ödül ne? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 15 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Survivor kim kazandı? 15 Ocak Pazartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 15 Ocak Pazartesi 2024? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 15 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme CANLI | Didem Arslan son bölüm İZLE! 15 Ocak 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? ABD gemisini kim vurdu? Kızıldeniz'deki ABD yük gemisini Yemen mi vurdu? 15 Ocak 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 15 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? AK Parti Ankara adayı ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? Kızıl Goncalar neden ceza aldı, neden şikayet ediliyor? AK Parti Ankara adayı belli oldu mu? AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu? Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi oyuncuları kim? Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi konusu, oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw özeti! AK Parti aday toplantısı ne zamana ertelendi? AK Parti adayları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title