Antalya'nın Kaş ilçesi, Türkiye'nin ve dünyanın farklı destinasyonlarından çok sayıda katılımcı firmayı ve turizm profesyonelini ağırlayacak olan TTI İzmir 17. Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı ve Kongresi başladı. Kaş Belediyesi, fuarda ilçenin tarihi, turistik ve kültürel değerlerini tanıtıyor.

TTI İzmir 17. Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı ve Kongresi, kapılarını açtı. Antalya'nın Kaş ilçesi, Türkiye'nin ve dünyanın farklı destinasyonlarından çok sayıda katılımcı firmayı ve turizm profesyonelini ağırlayacak fuarda yerini aldı.

Kaş Belediyesi, 7-9 Aralık'ta gerçekleşecek 17. TTI İzmir'de ilçenin tarihi, turistik ve kültürel değerlerini tanıtıyor. Uluslararası fuarda, Kaş standı büyük ilgi görüyor. İlçenin tanıtım broşürleri ve videolarının yer aldığı stantta, ziyaretçilere kekik, adaçayı, pekmez ikram ediliyor.

Stantta konuşan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, İzmir Fuarı'nda Kaş'ı ve Antalya'yı temsil ettiklerini, yaz dönemi için hazırlıkları başlattıklarını dile getirdi.

Fuara, Kaş Belediyesi Meclis Üyeleri İsmail Kavcar, Hüseyin Sertçelik, Abdullah Hamarat (Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı), Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Çalışkan ile sektör temsilcileri de katılım sağladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Fuarcılık Hizmetleri Ticaret A.Ş. ve İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Ticaret A.Ş. (İZFAŞ) tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde organize edilen TTI İzmir 17. Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi, 9 Aralık Cumartesi akşamına kadar ziyaret edilebilecek. - ANTALYA