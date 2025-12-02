Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, TŞOF Genel Başkanı Yiğiner'i kabul etti

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, TŞOF Genel Başkanı Yiğiner'i kabul etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜrk Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya gelerek, esnafın taleplerini ve sektörün sorunlarını görüştü. Bakan Şimşek'in çözüm odaklı yaklaşımından memnuniyet duyuldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakan Yardımcıları Dr. İsmail İlhan Hatipoğlu ve Zekeriya Kaya, Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar ile Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı'yı ziyaret etti. Ziyarette; TŞOF Yönetim Kurulu Üyesi ve TÖHOB Başkanı Ercan Soydaş, Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı İlyas Aktürk ile TŞOF Genel Müdürü Sezgin Cüneyt Yeşilkaya da hazır bulundu.

Taksi, minibüs, servis ve özel halk otobüsü esnafının talepleri en üst düzeye doğrudan iletildiği belirten TOFŞ yetkilileri toplantıya ilişkin; büyükşehirlerde şehir içi yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren taksi, minibüs ve servis esnafını doğrudan ilgilendiren basit usulden gerçek usule geçiş ön gören karar, özel halk otobüsçüsü esnafının gelir desteğinin artırılması talebi ile mevcut vergi uygulamalarına ilişkin değerlendirmeler ve çözüm önerileri, Mehmet Yiğiner tarafından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e kapsamlı şekilde aktarıldığı belirtildi.

"Sorunların çözümü noktasında ilgili kurumlarla istişare ve temasları kararlılıkla sürdüreceğiz"

Toplantı sonrası değerlendirmede bulunan TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner; Bakan Şimşek'in konulara gösterdiği ilgi, çözüm odaklı yaklaşım ve hassasiyetten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, sektörünün sürdürülebilirliği adına karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduklarını belirtti. Yiğiner ayrıca, sorunların çözümü noktasında ilgili kurumlarla istişare ve temasların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

"Esnafımızın ayakta kalması, sektörün geleceği için önceliğimizdir"

Esnafın ayakta kalması, sektörün geleceği için öncelikleri olduğunu ifade eden TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e nazik kabulleri, ilgileri ve misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Düzenleme komisyondan geçti! Kamudaki üst düzey memurlara 30 bin lira seyyanen zam

Emekliler beklerken bambaşka bir kesime 30 bin lira zam yapılıyor
AK Partili Çelik'ten Barzani'nin uzun namlulu peşmergeleri ile ilgili açıklama

Barzani'nin silahlı peşmergeleriyle ilgili AK Parti'den açıklama
'İmamoğlu duruşması TRT'de yayınlansın' önergesi TBMM'de reddedildi

Erdoğan ve Bahçeli de yeşil ışık yakmıştı! TBMM'de reddedildi
Büyükçekmece Adliyesi'nde büyük vurgun, adli emanet kasası soyuldu

Kilolarca altını emanetten çalan memur yurt dışına kaçtı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Daha 17 yaşında! Hastaneye zor yetiştirdiler, öğrendikleri gerçekle yıkıldılar

Hastaneye zor yetiştirdiler, öğrendikleri gerçekle yıkıldılar
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, PFDK'ye sevk edildi

Derbi sonunda yıldız isim PFDK'ye sevk edildi! Sebebi: Hakaret
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Rekabet Kurumu'ndan dev şirkete soruşturma

Kadınların vazgeçilmezi olan ünlü firma hakkında soruşturma
Daha 17 yaşında! Hastaneye zor yetiştirdiler, öğrendikleri gerçekle yıkıldılar

Hastaneye zor yetiştirdiler, öğrendikleri gerçekle yıkıldılar
Kim Kardashian'ın noel süslemeleri tepki topladı: Gereksiz ve çok çirkin

Ünlü ismin noel süsleri dalga konusu oldu
Tefecilik operasyonunda iki kişinin kimliği şoke etti

Tefecilik operasyonunda iki kişinin kimliği şoke etti
Sadettin Saran'ın bir çağrısı yetti: Fenerbahçe derbi haftasında paraya para demedi

Bir çağrısı yetti: Fenerbahçe 4 günde çuvalla para kazandı
Barış Kanbak'tan İstanbulspor'a 5 yıllık imza

Henüz 33 yaşında, 99 yıllık köklü kulübün başına geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
Barzani'nin ortalığı karıştıran Türkiye ziyaretine Bülent Arınç'tan dikkat çeken yorum

Barzani'nin ortalığı karıştıran Türkiye ziyaretine Arınç'tan yorum
Müstakil evde sır dolu olay! İki kardeş birden fenalaştı, acı haber geldi

Müstakil evde sır olay! İki kardeş birden fenalaştı, acı haber geldi
500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı

500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.