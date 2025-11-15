TŞOF, Esnaf ve Sanatkarların Sorunlarını Ele Aldı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Danışma Kurulu Toplantısı, Genel Başkan Mehmet Yiğiner'in öncülüğünde Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi.

Toplantıda, başkanların illerinde ve federasyonlarında yürüttükleri çalışmalar, sahadan aldıkları izlenimler, tecrübeler ve öneriler doğrultusunda; esnaf ve sanatkarların ülke genelinde karşılaştığı sorunlar kapsamlı şekilde ele alındı. Ortak akıl ve istişare kültürü çerçevesinde yapılan değerlendirmeler sonucu çözüm önerileri ve atılacak adımlar belirlendi. Toplantıya; Ankara, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kırklareli, Kütahya, Malatya, Mersin, Ordu, Samsun, Sinop, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat ve Zonguldak illerinin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlarının yanı sıra, çeşitli federasyon genel başkanları ve birlik yöneticileri katılım sağladı.

Esnaf ve sanatkarların ülke genelinde karşılaştığı sorunlar kapsamlı şekilde ele alındı

Ayrıca, TŞOF'un faaliyetleri ve tesislerinde yürütülen çalışmalar ile bunlar sonucu elde edilen kazanımları içeren video sunumu katılımcılarla paylaşıldı. Ulaşım esnafının sorun, talep ve beklentilerine yönelik çalışmalar ile tesislerde devam eden modernizasyon süreçleri detaylı biçimde aktarıldı. Toplantı sonrası değerlendirmede bulunan TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, toplantının teşkilatın güçlenmesi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Sorunları çözme, taleplere karşılık verme ve esnaf teşkilatımızın geleceğini şekillendirme noktasında çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Program, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ESOB ve Federasyon Başkanlarının birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları vermesinin ardından, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR