Ankara'da TŞOF Genel Başkanı Yiğiner öncülüğünde esnaf zirvesi

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Danışma Kurulu Toplantısı, TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner öncülüğünde düzenlendi.

Zirvede, esnaf ve sanatkar camiasını yakından ilgilendiren güncel konular masaya yatırıldı.

TŞOF Danışma Kurulu Toplantısı AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı, Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ile Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen ESOB ve federasyon başkanlarının geniş katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantıya; Ankara, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, İstanbul, Karabük, Kastamonu, Kırklareli, Kütahya, Mersin, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli, Tokat, Uşak, Yalova, Yozgat ve Zonguldak illerinin ESOB başkanları ile Kahveciler, Pazarcılar, Elektrik Teknisyenleri, Ağaç İşleri ve Madeni Eşya Federasyonlarının genel başkanları katıldı.

Yoğun katılım

Toplantının ana başlıklarını; basit usulden gerçek usule geçişi ön gören karar, ticari araçlarda mülkiyet hakkı, korsan taşımacılıkla mücadele, odaların fiziki ve teknik ihtiyaçlarının giderilmesi, kamera ve araç takip sistemleri oluşturdu.

Başkanların sahadaki tecrübeleri doğrultusunda yapılan değerlendirmelerle, esnafın sorunlarını çözmeye yönelik yol haritası çizildi.

Çalışmalar sunumla paylaşıldı

TŞOF'un yolcu ve yük taşımacılığı sektöründe yürüttüğü çalışmalar ve federasyona bağlı tesislerde devam eden tadilat ve modernizasyon süreçleri, sinevizyon sunumuyla katılımcılara aktarıldı. Esnafın taleplerine ilişkin yürütülen çalışmalar ve görüşmelerde toplantıda detaylarıyla değerlendirildi.

"Birlik ve beraberliğin olduğu yerde çözüm de güç de var"

Genel Başkan Mehmet Yiğiner, toplantı sonrası yaptığı açıklamada birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, "Birlik ve beraberliğin hakim olduğu her ortamda çözüm olur, istikrar olur, kuvvet olur. Omuz omuza verilen hiçbir mücadelenin aşamayacağı sorun yoktur. Esnafımızın geleceği için tüm çalışmalarımızda bu dayanışma ruhunu esas alıyoruz" dedi.

Yiğiner ayrıca toplantıya katkı sunan Milletvekili Erkan ile tüm başkanlara teşekkür etti. - ANKARA