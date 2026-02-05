TSMC, Japonya'da 3 nanometre teknolojisini kullanarak seri üretim planlıyor

Mikroçip üretim sektörünün liderlerinden Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ???????(TSMC), Japonya'da 3 nanometre teknolojisini kullanarak seri üretim yapmayı planlıyor.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre TSMC Üst Yöneticisi C.C. Wei, başkent Tokyo ziyaretinde Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae tarafından kabul edildi.

Görüşmede C.C. Wei, Japonya'nın güneyindeki Kumamoto eyaletinde kurmayı planladığı fabrikasında 3 nanometre çiplerin seri üretimini yapacaklarını açıkladı.

Bu teknolojinin "yapay zeka ve akıllı telefon" ürünlerindeki en gelişmiş işlem teknolojisi olduğunu kaydeden C.C. Wei, bunun ekonomik büyüme oluşturacağını söyledi.

Görüşmede Takaiçi de "bir üst seviyeye geçiş" şeklinde nitelediği şirketin üretim planlamasını, Tokyo hükümeti olarak destekleme niyeti taşıdıklarını vurguladı.

Yeni planın, yerel ve ulusal ekonomik güvenliğe katkıda bulunacağını kaydeden Takaiçi, "Bu, oldukça cesaret verici. Önerdiğiniz gibi ilerlemenizi istiyorum." dedi.

Daha önce 6 ve 7 nanometre üretim planlayan TSMC, bu doğrultuda 3 nanometre teknolojisiyle yarı iletken üretmeyi hedefliyor. Bu üretim, Japonya'da ilk olacak.

Japonya, yerli üretim için Toyota ve Sony dahil Japon firmalarının oluşturduğu ve 2 nanometre çip üretimini hedefleyen Rapidus firmasına da finansman desteği sağlıyor.