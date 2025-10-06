TSKB, 75. Yılında Genç Sanatçılara Yarışma Düzenliyor

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 75. kuruluş yılı kapsamında genç sanatçılara yönelik TSKB 75. Yıl Güncel Sanat Yapıtı Yarışması gerçekleştirecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin çok yönlü kalkınma yolculuğuna 75 yıl boyunca aktif katkı sunan TSKB, sürdürülebilir gelecek vizyonuyla köklü birikim ve deneyimini geleceği dönüştüren projelerle buluşturmaya devam ediyor.

Eğitim ve sanat yoluyla sosyal ve kültürel kalkınmaya desteğini sürdüren banka, 75. kuruluş yılında gençleri sanat yolculuklarında desteklemek için yeni bir projeyi hayata geçiriyor.

"Köklerden Bugüne, Sanatla Geleceğe" mottosuyla düzenlenecek yarışma için başvurular 15 Kasım'a kadar devam edecek. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümünden Prof. Dr. İdil Akbostancı başkanlığındaki jüri tarafından seçilecek eserler, bankanın ev sahipliğinde açılacak özel sergide yer bulacak.

Yarışmada resim, heykel, seramik, fotoğraf, video, yeni medya (dijital işler, VR/AR projeler, interaktif tasarımlar), grafik, yerleştirme, tekstil ve karışık teknik gibi görsel sanatların tüm ifade biçimlerine yer verilecek. Üniversitelerin sanatla ilgili bölümlerinde ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim gören 30 yaşını aşmamış adaylar, yarışmaya başvurabilecek.

TSKB 75. Yıl Güncel Sanat Yapıtı Yarışması ile sanat alanındaki eğitimlerine devam eden gençlerin farklı disiplinlerde ortaya koydukları üretimi teşvik ederek Türkiye'ye yeni sanat yapıtları kazandırmak, genç sanatçılara ürettikleri eserleri sergileyebilecekleri yeni bir alan yaratmak ve gençleri yaşam boyu öğrenme yolculuklarında teşvik etmek amaçlanıyor.