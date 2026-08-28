TSE'nin uluslararası organizasyonlar için yapacağı alımlara ilişkin usul ve esaslar belirlendi

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından düzenlenecek uluslararası organizasyon ve toplantılara yönelik mal ve hizmet alımlarına ilişkin esaslar tespit edildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu TSE tarafından düzenlenecek ve Cumhurbaşkanınca belirlenen uluslararası organizasyon ve toplantıların yürütülmesi için yurt içinden veya yurt dışından yerli ya da yabancı gerçek ve tüzel kişilerden yapılacak mal ve hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre TSE'nin yapacağı veya katılacağı uluslararası organizasyon ve toplantılardan hangilerinin Türkiye adına düzenleneceğine Cumhurbaşkanı karar verecek.

Yurt içindeki ve yurt dışındaki yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerden yapılacak mal ve hizmet alımları, doğrudan alım usulüyle temin edilecek.

Alımlarda ilana çıkılması, geçici ya da kesin teminat alınması, yeterlilik kurallarının aranması ve sözleşme yapılması zorunlu olmayacak.

TSE tarafından hazırlanan alıma ilişkin dokümanda, alım yapılacak mal veya hizmetin nitelikleri ayrıntılı belirtilecek.

Alımlar, kısmen veya tamamen elektronik ortamda ya da Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden gerçekleştirilebilecek. Alım yapılmadan önce TSE tarafından her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilmek üzere yaklaşık maliyet hazırlanacak.

İsteklilerde aranan şartlar

Harcama yetkilisince bir alım komisyonu kurulacak, bu komisyon eksiksiz toplanacak ve kararlar çoğunlukla alınacak.

Komisyon, teklif veya başvuru kapsamında sunulan belgelerin doğruluğunu teyit etmek için gerekli gördüğü belge ve bilgileri isteyebilecek.

İstenilen yeterlik kriterlerini taşımadığı halde teklif veren veya bu hususta gerçek dışı beyanda bulunan istekliler, değerlendirme dışı bırakılacak.

Geçici teminat alınmasına karar verilen hallerde, alıma ilişkin dokümanda belirtilmesi kaydıyla, teklif edilen ilk bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınabilecek.

Alım onay belgesinde belirtilmesi kaydıyla, taahhüdün sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla sözleşmenin yapılmasından önce alım bedeli üzerinden hesaplanarak yüzde 6 kesin teminat alınabilecek.

Tedavüldeki Türk parası, yabancı para cinsinden teklif verilmesine izin verilen alımlarda teklif edilen yabancı para, bankalar tarafından verilen teminat mektupları, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler, Türkiye'de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetleri teminat olarak kabul edilecek.

Kaynak: AA