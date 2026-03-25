Trump'ın sözleri piyasayı karıştırdı! Renk yeşile döndü

ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın sona erebileceğine yönelik açıklamaları piyasalarda temkinli iyimserlik yarattı. Petrol fiyatları gerilerken, altındaki yükseliş dikkat çekti. Kapalıçarşı’da gram altın 7 bin TL barajını devirdi.

  • Brent petrolün varil fiyatı 95 dolara düştü.
  • Altının ons fiyatı 4.572 dolara yükseldi.
  • Gram altın 6 bin 513 liraya yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın bitebileceğine dair verdiği olumlu mesajlar küresel piyasalarda etkisini göstermeye başladı. Brent petrol fiyatı düşüşle 95 dolar seviyesine gerilerken, altının ons fiyatının 4.572 dolara yükselmesi yatırımcıların temkinli duruşunu koruduğunu ortaya koydu.

PETROL 95 DOLARA DÜŞTÜ

Trump'ın açıklamalarının ardından petrol piyasasında aşağı yönlü hareket dikkat çekti. Brent petrolün güne düşüşle başlaması, yatırımcıların savaş kaynaklı arz risklerinin azalabileceğini fiyatladığını gösteriyor. Brent petrolün varil fiyatı dün 104 dolara kadar yükselirken bugün güne 95 dolardan başladı.

ONS ALTIN YÜZDE 2 YÜKSELDİ

Altın ise ons başına yüzde 2,2 artışla 4.570,74 dolara yükselirken, ABD vadeli altın kontratları yüzde 3,8 primle 4.572 dolara çıktı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altında da ons altındaki harekete paralel yükseliş görüldü. Altının gramı yüzde 2,14 artışla 6 bin 513 liraya yükseldi.

KAPALI ÇARŞI'DA ALTIN 7 BİN LİRAYI AŞTI

Gram altın serbest piyasada 6 bin 513 TL seviyelerinde işlem görürken, Kapalıçarşı’da satış fiyatı 7 bin TL’yi aştı. 

Abdullah Karlıdağ
Ünlülere uyuşturucu soruşturması! Yeni dalga operasyonda 14 kişi gözaltına alındı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Listede kimler yok ki
Uyuşturucu soruşturmasında Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas gözaltında

Gece yarısı o da gözaltına alındı! Suçlamalar ağır
Savaşta 26. gün! ABD 3 bin askeri Orta Doğu'ya gönderme kararı aldı, İran'dan yanıt gecikmedi

Orta Doğu'yu kana bulayacak restleşme: Güzel, daha da yaklaşın
Haberler.com
Minguzzi'nin annesine tehdit mesajı atan şüpheli gözaltına alındı

Minguzzi'nin annesini tehdit eden kişi 800 kilometre uzakta çıktı
Dybala'ya Süper Lig'den dev teklif: 3 yıllık sözleşme, 6 milyon Euro maaş

Bombayı patlatıyorlar: 3 yıllık sözleşme, 6 milyon Euro maaş
İsrail'de sirenler çalarken bıçaklarla dans eden kadın etkisiz hale getirildi

Dev bıçaklarla dans eden kadını böyle etkisiz hale getirdiler
Pendik'te otopark kavgası cinayetle bitti: Kızının gözü önünde öldürüldü

Otopark tartışması kanlı bitti! Kızının gözleri önünde öldürüldü
Minguzzi'nin annesine tehdit mesajı atan şüpheli gözaltına alındı

Minguzzi'nin annesini tehdit eden kişi 800 kilometre uzakta çıktı
Irak, ülkedeki tüm güvenlik güçlerine saldırılara karşı meşru müdafaa yetkisi verdi

Türkiye'nin komşusu da savaşa katılmak üzere! Tam yetki verdiler
8 yaşındaki çocuk, annesinin hayatını kurtardı

"Görüntüsü olmasa kimse inanmaz" dedirten bir olay daha