Haberler

Trump: "Benimle aynı fikirde olmayan hiç kimse Fed Başkanı olamayacak"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, yeni Fed Başkanının piyasa iyi gidiyorsa faizleri düşürmesi gerektiğini ve kendisiyle aynı fikirde olmayan birisinin bu görevi üstlenemeyeceğini belirtti.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) başına geçecek yeni ismin, piyasa iyi gidiyorsa faizleri düşürmesini istediğini belirterek, "Benimle aynı fikirde olmayan hiç kimse Fed Başkanı olamayacak." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformu hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Trump, modern piyasanın, iyi haber olduğunda ya yatay kaldığına ya da düştüğüne işaret ederek, "Wall Street'in aklının eskisi gibi çalışmadığını" öne sürdü.

Artık iyi haberler olduğunda "potansiyel enflasyonun" önlenmesi için faiz oranlarının hemen yükseltileceği beklentisiyle piyasanın düştüğünü belirten Trump, "güçlü piyasanın" enflasyona neden olmayacağını savundu.

Trump, "Yeni Fed Başkanımın piyasa iyi gidiyorsa faizleri düşürmesini istiyorum, piyasayı hiçbir neden yokken mahvetmesini değil. Son yıllarda görmediğimiz türden bir piyasa istiyorum, iyi haberde yükselen, kötü haberde düşen, olması gerektiği ve eskiden olduğu gibi." ifadelerine yer verdi.

Enflasyonun kendi kendine düzeleceğinin altını çizen Trump, düzelmezse uygun zamanda faizleri yükseltebileceklerini kaydetti.

Trump, iyi piyasayı engellemek yerine, daha da iyi hale getirmeye teşvik edeceklerini aktararak, "Daha önce hiçbir zaman görülmediği kadar doğal ve güçlü rakamlar göreceğiz. Amerika'yı yeniden büyük yapacağız. ABD başarı için ödüllendirilmeli, başarısından dolayı aşağı çekilmemeli. Benimle aynı fikirde olmayan hiç kimse Fed Başkanı olamayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! Enkazına ulaşıldı

Esenboğa'dan kalkan özel jetle radar bağlantısı koptu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Habertürk grubundan açıklama: Spekülasyonlar 1300 çalışanımızı derinden üzmektedir

Uzun süre çalıştıkları kurumdan dikkat çeken açıklama
Serbest bırakılan Emrullah Erdinç'ten ilk açıklama

Serbest kalır kalmaz açıklama yaptı! İşte gözaltına alınma nedeni
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın
Habertürk grubundan açıklama: Spekülasyonlar 1300 çalışanımızı derinden üzmektedir

Uzun süre çalıştıkları kurumdan dikkat çeken açıklama
Almanya'da 100 gün izole yaşayana 23 bin Euro

100 gün dünyayla ilişiğini kesene 23 bin Euro verecekler
Babacan'dan Cumhur İttifakı'na yeşil ışık: Diyaloğa her zaman hazırız

Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Babacan'dan net yanıt