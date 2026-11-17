ABD Başkanı Donald Trump, Tayland'ın ABD ihracatına uygulanan tüm gümrük vergilerini kaldıracağını, iki ülke arasındaki ticaret anlaşmasının yakında imzalanacağını ifade etti.

ABD Başkanı Trump, Filipinler'in başkenti Manila'da Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ile bir araya geldi. Trump ve Anutin Charnvirakul, karşılıklı ticaret müzakerelerinin "önemli ölçüde sonuçlandığına" dair bir bildiri imzaladı. Trump yaptığı konuşmada, "Tayland, uzun zamandır peşinde olduğumuz bir şey olan ABD ihracatındaki tüm gümrük vergilerini kaldıracak. Bu inanılmaz bir zafer. Önümüzdeki haftalarda resmi anlaşmamızın detaylarını sonuçlandırmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı. Trump, Amerikan araçları, tıbbi cihazlar, ilaçlar, etanol ve kümes hayvanları üzerindeki önemli tarife dışı engellerin kaldırılacağını ve Tayland'ın tahmini 2.6 milyar dolarlık ek ABD tarım ürünü satın almayı taahhüt ettiğini söyledi.

Tayland Başbakanı Anutin ise anlaşmanın kısa süre içinde imzalanmaya hazır olacağından emin olduğunu belirterek, "Bu anlaşmanın ticari ilişkilerimize daha fazla dinamizm kazandıracağına ve tüm paydaşlar için yeni fırsatlar oluşturacağına inanıyorum. Ortaklığımız ticaret ve yatırımın ötesine geçiyor" ifadelerini kullandı.

ABD-Tayland ilişkileri

ABD, Tayland'ın en büyük ihracat pazarı olup bu yılki toplam ihracatının yüzde 24.6'sını oluşturuyor. Bu da müzakereleri Güneydoğu Asya'nın ikinci büyük ekonomisi Tayland için özellikle önemli kılıyor. Tayland ilk olarak 2025'te ABD'nin yüzde 36'lık bir gümrük vergisi tehdidiyle karşı karşıya kalmıştı, ancak Washington bunu birkaç bölgesel rakibine uygulanan oranlarla aynı düzeye gelecek şekilde yüzde 19'a indirmişti.

Tayland ve ABD Ekim 2025'te ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan "Karşılıklı Ticaret Anlaşması Çerçevesi" üzerinde uzlaşmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı