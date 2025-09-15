Trump'tan Merkez Bankası'na Faiz İndirme Çağrısı
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını derhal ve beklenenden daha büyük oranda indirmesi gerektiğini bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, faizlerle ilgili açıklamada bulundu. Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik faiz indirimi çağrısını yineleyerek, "'Çok geç' faiz oranlarını şimdi ve aklından geçenden daha büyük bir şekilde indirmeli. Konut piyasası uçacak" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi