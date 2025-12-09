Haberler

Trump, Nvidia'nın H200 çiplerinin Çin'e ihracına izin verileceğini açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenliğin korunması şartıyla Nvidia'nın H200 çiplerinin Çin ve diğer onaylı müşterilere satışına izin verileceğini açıkladı. Trump, bu düzenlemenin Amerikan istihdamını destekleyeceğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenliğin güçlü bir şekilde sürdürülmesini sağlayacak koşullar altında Nvidia'nın "H200" çiplerinin Çin ve diğer ülkelerdeki onaylı müşterilere satışına izin verileceğini duyurdu.

Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e ABD'nin, ulusal güvenliğinin güçlü bir şekilde sürdürülmesini sağlayacak koşullar altında, Nvidia'nın "H200" çiplerini Çin ve diğer ülkelerdeki onaylı müşterilere sevk etmesine izin vereceğini bildirdiğini aktardı.

Çin Devlet Başkanı Şi'nin olumlu yanıt verdiğini belirten Trump, ABD'ye yüzde 25 pay ödeneceğini kaydetti.

Trump, bu politikanın Amerikan istihdamını destekleyeceğini, ABD'nin imalat sektörünü güçlendireceğini ve Amerikan vergi mükelleflerine fayda sağlayacağını belirtti.

Eski ABD Başkanı Joe Biden dönemindeki politikaları eleştiren Trump, "Biden yönetimi, büyük şirketlerimizi kimsenin istemediği kalitesiz ürünler üretmek için milyarlarca dolar harcamaya zorladı. Bu, inovasyonu yavaşlatan ve Amerikan işçilerine zarar veren korkunç bir fikirdi. O dönem sona erdi." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, ulusal güvenliği koruyacaklarını, istihdam yaratacaklarını ve Amerika'nın yapay zekadaki liderliğini sürdüreceklerini vurgulayarak, Nvidia'nın ABD'deki müşterilerinin inanılmaz ve son derece gelişmiş Blackwell çipleriyle şimdiden ilerleme kaydettiğini ve yakında Rubin çiplerinin de geleceğini ancak bunların anlaşmanın parçası olmadığını aktardı.

Yönetiminin her zaman Amerika'yı önceleyeceğini belirten Trump, ABD Ticaret Bakanlığının detaylara son halini verdiğini ve aynı yaklaşımın AMD, Intel ve diğer büyük Amerikan şirketleri için de uygulanacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
Bakan Tunç: Türkiye genelindeki tüm adli emanetler için teftiş başladı

Hükümet adliyedeki kilolarca altın vurgunu sonrası düğmeye bastı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engin Çağlar'ın çocuklarından miras iddialarına sert cevap! İlk ağızdan açıkladılar

Milyarlarca liralık miras söylentisi! Çocuklarından açıklama geldi
Danla Bilic 5. kez bıçak altına yattı! Vücudundan çıkan dolgu maddesini yayınladı

5. kez bıçak altına yattı, vücudundan çıkanlar akıllara zarar
Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Ufacık çocuk ya, şuraya bak

Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Yazık günah
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Engin Çağlar'ın çocuklarından miras iddialarına sert cevap! İlk ağızdan açıkladılar

Milyarlarca liralık miras söylentisi! Çocuklarından açıklama geldi
Herkes merak ediyordu! Rodrigo Becao'nun neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Herkes merak ediyordu! Neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Yeni virüs ülkeyi kaosa sürükledi! Halk hastane koridorlarında yatıyor

Yeni virüs hastaneleri çaresiz bıraktı! Artık koridorlarda yatıyorlar
Hamam böceği yedirilen gencin dosyasında karar! Avukat isyan etti

Türkiye'nin günler konuştuğu olayda avukatı isyan ettiren karar
Dev bankadan altın için ezber bozan uyarı: Her an patlayabilir

Yatırımcılar aman dikkat! Altın için ezber bozan uyarı
Adımını attığı gibi alt kata düştü! Yürekleri ağza getiren kaza kamerada

Adım attığı gibi alt kata düştü! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü

İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü
title