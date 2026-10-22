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Trump, mortgage sigorta primlerinin iptali için pilot program talimatı verdi

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ABD Başkanı Donald Trump, konut kredisinde aylık giderleri azaltmayı hedefleyen kararnameyi imzaladı. Kararnameyle FHFA'ya, koşulları karşılayan borçluların mortgage sigortası primlerini iptal edecek pilot program kurma talimatı verildi.

Abd Başkanı Donald Trump, müstakil konut sahibi olmanın ve konut kredilerinin (mortgage) maliyetlerini düşürmeyi amaçlayan bir kararname imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın imzaladığı kararnameyle Federal Konut Finansmanı Kurumu (FHFA) direktörüne, borçluların mevcut piyasa değerine göre belirlenen öz sermaye koşullarını karşılamalarının ardından mortgage sigortası primlerinin iptal edilmesini sağlayacak bir pilot program oluşturma talimatı verildiği aktarıldı.

Açıklamada, bu uygulamayla gerekli koşulları karşılayan konut kredisi borçlularının aylık giderlerinin azaltılmasının hedeflendiği belirtildi.

Kararname kapsamında ayrıca FHFA'nın tapu sigortasından muafiyet sağlayan pilot programının kalıcı hale getirilmesinin öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, böylece borçluların tapu sigortasına kıyasla daha düşük maliyetli alternatiflerden yararlanmasının önünün açılacağı, konut kredilerinin yeniden finansmanı sırasında ödenen kapanış masrafları ile ev sahipliğiyle ilgili aylık giderlerin azaltılacağı ifade edildi.

Açıklamada, konutların kalitesinin artırılması ve inşaat maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla modern üretim yöntemlerinin kullanımını teşvik edecek bir görev gücünün kurulmasının da öngörüldüğü belirtildi.

???????Ayrıca Tarım Bakanı ile Gaziler İşleri Bakanına, kendi bakanlıkları tarafından verilen müstakil konut kredilerinin faiz oranlarını düşürme talimatı verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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